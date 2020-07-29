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В США определились с вице-президентом Байдена

Камала Харрис

Американское издание Politico ошибочно назвало напарника наиболее вероятного кандидата от Демократической партии США Джо Байдена на осенних президентских выборах. Об этом сообщает Fox News.

По сообщениям Politico, вице-президентом Байдена стала сенатор от штата Калифорния Камала Харрис (Kamala Harris). «Джо Байден выбрал Камалу Харрис своим напарником на президентских выборах 2020 года 1 августа, за две недели до национального съезда Демократической партии [США], после нескольких месяцев раздумий», — определилось издание в «кратком описании напарника».

Брэд Дейспринг (Brad Dayspring), вице-президент Politico по маркетингу и коммуникациям, подтвердил Fox News, что текст был опубликован ошибочно. На данный момент он уже удален.

Изначально пост Poloitico был замечен Марком Беднаром, представителем лидера фракции меньшинства Кевина МакКарти, в Twitter. «В своем объявлении Байден назвал Харрис «достойным противником и достойным напарником», ссылаясь на их соперничество на более ранних этапах первичного демократического голосования», — говорилось в посте. Также там было написано, что опыт Харрис посодействует успешному сотрудничеству напарников.

В марте Байден пообещал выбрать женщину в качестве своего напарника на президентских выборах в США. Харрис входит в число потенциальных кандидатов на этот пост. В списке также присутствуют члены палаты Представителей США Карен Басс (Karen Bass) и Вал Деммингс (Val Demmings), сенаторы Тэмми Дакуорт (Tammy Duckworth) и Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), а также бывший советник по национальной безопасности 44 президента США Барака Обамы Сьюзен Райс (Susan Rice).

29 июля, 2020 | Tags: | Category: Новости, США ﻿
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