В Саудовской Аравии начался хадж, — впервые без иностранцев

Миллионы мусульман по всему миру в этом году лишены возможности совершить главное путешествие в жизни — паломничество в Мекку в Саудовской Аравии.

Из-за пандемии коронавируса хадж к святым местам в этот раз доступен только для саудитов, границы страны для иностранцев закрыты.

Таким образом, число паломников снизилось с традиционных 2,5 млн человек всего до 10 тыс., при этом все участники обязаны соблюдать социальную дистанцию. Сотрудники охраны строго следят за соблюдением санитарных правил.