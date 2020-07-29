В памятнике сексуальным рабыням в Южной Корее нашли сходство с премьером Японии

В одной из фигур памятника сексуальным рабыням в Южной Корее нашли сходство с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Об этом сообщает Reuters.

В южнокорейском Пхёнчхане поставили памятник жертвам сексуального рабства времен Второй мировой войны, который представляет собой две позолоченные статуи. Первая — сидящая девушка, которая символизирует «женщин для утешения», которых заставляли работать в борделях Японии. Вторая статуя — преклонившийся перед ней мужчина. Журналисты отметили, что черты его лица напоминают японского премьера Синдзо Абэ.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга счел это непозволительным. Он подчеркнул, что если статуя действительно изображает лицо Абэ, то это может серьезно повлиять на отношения между Сеулом и Токио.

При этом руководство парка, в котором установили памятник, отрицает сходство фигуры с Абэ. Однако местный скульптор, изготовивший статуи, наоборот признает его. Мужчина рассказал, что его замысел якобы заключался в том, чтобы отразить сходство и показать, что Япония должна продолжить просить об искуплении, пока Южная Корея не простит ее.

Проблема сексуального рабства в годы Второй мировой войны болезненна для отношений между странами. Япония неоднократно приносила извинения, в 2015-м Абэ и тогдашний президент Южной Кореи Пак Кын Хе даже сумели добиться соглашения. Тогда они признали, что проблема официально закрыта. Однако спустя некоторое время, после прихода к власти Мун Чжэ Ина, Сеул вознамерился пересмотреть условия сделки.

«Женщинами для утешения» называют жительниц стран Восточной и Юго-Восточной Азии, которые были вынуждены работать в военных борделях («станциях утешения») для удовлетворения сексуальных потребностей японских солдат в годы Второй мировой войны. Токио утверждал, что это был личный выбор женщин. Историки других стран настаивают, что девушек похищали и заставляли работать в борделях. Число «женщин для утешения» варьировалось от 20 до 410 тысяч человек.