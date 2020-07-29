Ученые установили, что собачий корм может быть опасен для их хозяев

Такой тип кормов может способствовать передаче людям бактерий с лекарственной устойчивостью, пишет Фармапедия.

Замороженные корма для собак, которые приобретают все большую популярность в последние годы, могут содержать высокий уровень микроорганизмов с устойчивостью к антибактериальным препаратам. Высокая вероятность переноса устойчивых к антибиотикам бактерий между собаками и людьми делает сыроедение у собак опасным для людей.

Многие владельцы собак считают сырозамороженые корма особенно полезными для своих питомцев, но эксперты говорят, что у такого питания есть более чем серьезные подводные камни. В частности, такой тип кормов может способствовать передаче людям бактерий с лекарственной устойчивостью (речь идет о потенциально опасных микробах, которые могут провоцировать смертельные болезни).

«Собаки могут быть носителями энтерококка Enterococcus faecium, который эффективно сопротивляется ампициллину и другим распространенным антибиотикам. Следует отметить, что энтерококки являются частью нормального микробного биома человека, но у лиц с нарушенным иммунитетом эти микроорганизмы могут вызывать серьезные инфекции», — отмечают авторы исследования, посвященного опасности сырозамороженых собачьих кормов для людей.

Авторы научной работы решили, что сырозамороженные корма для собак должны скармливаться животным только после термической обработки. Приготовление кормов позволяет наверняка уничтожить потенциально опасные для человека бактерии.