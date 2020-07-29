Ученые раскрыли загадку гигантских статуй в джунглях Индонезии

Ученые раскрыли загадку гигантских каменных статуй в джунглях Индонезии — каменные истуканы находят на разных островах в джунглях уже много десятилетий, но до сих пор не было общего мнения, зачем и кто их строил. Сейчас же у исследователей выработалась общая гипотеза.

В мире есть несколько мест, которые и по сей день остаются тайной для ученых и искателей. К ним относится долина Бада в провинции Центральный Сулавеси (Индонезия), где разместились древние каменные памятники национального парка Лоре Линду. Многие из них еще не задокументированы официально. Часть из них имеет замысловатую форму, около 30 изображают человека.

Сложная датировка загадочных каменных истуканов

Для чего были созданы загадочные мегалиты долины Бада в Индонезии

Эти необычные памятники были обнаружены в 1908 году. Но за прошедшие сто с лишним лет мало что удалось узнать про них. До сих пор точно неизвестно, когда они были сделаны. Одни предполагают, что это произошло около 5000 лет назад. Другие считают, что это случилось в гораздо более ранний период, поэтому они имеют прямую связь с представителями культуры, которые оставили после себя мегалиты в Лаосе, Камбодже и некоторых частях Индонезии 2000 лет назад.

Гипотезы о создателях и предназначении

Для чего были созданы загадочные мегалиты долины Бада в Индонезии

Кем были, люди, создавшие эти памятники, еще одна загадка. Хотя высказывались предположения, что они были изготовлены представителями той же цивилизации, которая оставила после себя памятники в других частях Юго-Восточной Азии, изваяния в долине Бада уникальны и поэтому могут относиться к совершенно другой культуре. На данный момент никто толком не знает, кто точно их создал.

Предназначение мегалитов также остается туманным, хотя многие исследователи размышляли над этим. Местные жители, например, считают, что некоторые из памятников когда-то использовались для поклонения предкам и рассказывают легенды о том, как они появились.

Например, есть памятник, выполненный в виде человека. Говорят, это был мужчина, который при жизни считался насильником. За это его и превратили в камень. Глубокие порезы на нем являются ножевыми ранами. Другой мегалит, как полагают, когда-то был деревенским защитником. Однако и он провинился — украл немного риса. В знак наказания его также обратили в каменное изваяние.

Для чего были созданы загадочные мегалиты долины Бада в Индонезии

Другая группа исследователей считает, что это место связано с человеческими жертвоприношениями. И вообще, «истуканы» предназначались для отпугивания злых духов. Особо продвинутые исследователи верят в то, что памятники обладают сверхъестественными способностями и могут перемещаться в пространстве. Дескать, с утра видели в одном месте, вечером в другом.

Камни, из которых были вырезаны мегалиты, скорее всего, были привезены из другой местности. Это означает, что мастера, которые делали статуи, вероятно, имели такой уровень социальной организации, который позволил им взяться за этот проект.

Резьба на мегалитах была описана как минималистичная. Человеческие фигуры нередко изображены с невероятно крупными головами, их тела прямые, а ноги отсутствуют. Если говорить о чертах лица, они чаще всего имеют круглые глаза, а единая линия обозначает брови, щеки и нос. Многие из них стоят отдельно, другие — парами или группами.

Каменные статуи не единственная загадка долины

Для чего были созданы загадочные мегалиты долины Бада в Индонезии

Кроме статуй, долина Бада также славится своими круглыми резервуарами, сформированными из отдельных каменных блоков. Их можно обнаружить в различных частях долины. У них разные размеры и формы. У некоторых есть отверстие в центре и перегородки.

Для чего были созданы загадочные мегалиты долины Бада в Индонезии

Есть предположение, что их, возможно, использовали для захоронений или как цистерны для воды. Рядом были обнаружены тяжелые каменные крышки.