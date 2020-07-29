Учены — Землю из космоса облучают странными сигналами

Зафиксировав активность магнетара, ученые выяснили, что он излучал не только обычное рентгеновское излучение, но и радиоволны.

Мы никогда раньше не наблюдали от магнетара излучение радиоволн, напоминающее быстрый радиовсплеск. Сандро Мерехетти из Национального института астрофизики в Милане, автор исследования

Это, по словам Мерехетти, первая наблюдаемая связь между магнетарами и быстрыми радиовсплесками. Это открытые поможет ученым лучше понять природу этих загадочных явлений.

Напомним, что магнетары — это особый класс нейтронных звезд, с которыми связаны самые мощные и яркие взрывы во Вселенной. Они обладают сильнейшими магнитными полями.