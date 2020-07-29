США объявили о выводе военных из Германии

Глава Пентагона Марк Эспер объявил о масштабной ротации американских военных в Европе и возвращении части из них на родину.

Так, контингент США в Германии сократится примерно 36 тысяч до 24 тысяч, при этом домой вернутся 6,4 тысячи военнослужащих.

«Текущий план Европейского командования — перебазировать примерно 11,9 тысячи военных из Германии», — заявил Эспер.

Отмечается, что около 5600 военных будут размещены в других странах НАТО, в том числе Бельгии и Италии, для «сдерживания» России и обеспечения безопасности союзников.

США также рассматривают возможность перебросить дополнительные силы в Польшу и страны Балтии. Ряд подразделений продолжат размещаться на ротационной основе «на востоке и в районе Черного моря».

Кроме того, штаб Европейского командования переводится из немецкого Штутгарта в Бельгию (в бельгийском Монсе расположен штаб НАТО, командующий силами США в Европе одновременно занимает пост главкома НАТО).