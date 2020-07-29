Учены — Землю из космоса облучают странными сигналами Постаревшая Шэрон Стоун показала утреннее лицо без макияжа » Секрет 2020 — удивительная мелодрама Энди Теннанта В украинском прокате стартует показ фильма «Секрет» американского режиссера Энди Теннанта. Главную роль в картине исполнила Кэти Холмс.

Картина «Секрет» основана на мировом бестселлере австралийской писательницы Ронды Берн, рассказывает историю неслучайных встреч и удивительных совпадений.

Когда сильный шторм разрушает дом молодой вдовы с тремя детьми, на пороге появляется таинственный незнакомец. Всего за короткое время загадочный гость объединяет семью и помогает им найти новый смысл в жизни. Он открывает семье секрет, который может изменить все!

Книга Ронды Бирн, на которой основан фильм «Секрет», была выпущена в 2006 году и стала бестселлером современности. Текст был переведен на 50 языков, а общий тираж книги составляет около 30 млн экземпляров.

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