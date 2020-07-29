Сегодня вечером наступает 9 Ава — день траура евреев

День девятого ава отмечен трагическими событиями на протяжении всей еврейской истории. Эта дата стала в глазах евреев символом всех преследований и несчастий, выпавших на долю еврейского народа. Кроме разрушения Храма в этот день в истории еврейского народа произошли ещё ряд бедствий:

9 Ава 2449 года от Сотворения мира (1312 г. до н. э.) вернулись разведчики, посланные Моисеем, и произвели панику среди евреев сложностями завоевания Ханаана. Народ испугался, заплакал и отказался войти в Землю Израиля. За это Бог разгневался на народ и установил, что в Землю Обетованную удостоится зайти только следующее поколение 40 лет спустя.

9 Ава 3338 г. (586 г. до н. э.) вавилонянами был разрушен Первый Храм, после чего последовал 70-летний Вавилонский плен.

9 Ава 3828 (70) г. римлянами после осады Иерусалима был разрушен Второй Храм.

9 Ава 3895 (135) г. римляне захватили Бейтар, последний оплот восставших при восстании Бар-Кохбы, после чего началось массовое изгнание евреев из Земли Израиля.

9 Ава, спустя несколько лет после поражения Бар-Кохбы (более точных сведений нет), римский правитель Турнус Руфус перепахал территорию Храма и его окрестностей. Исполнилось сказанное пророком: «Из-за вас Сион будет распахан, как поле, и Иерусалим станет руинами, а Храмовая гора — лесистым холмом» (Миха, 3:12). Захватчики запретили евреям жить в Иерусалиме. Всякому нарушившему запрет грозила смертная казнь. Иерусалим стал языческим городом под названием Аэлия Капитолина.

Кроме того, разные источники указывают ещё ряд трагических событий, которые вероятно произошли с еврейским народом 9 Ава либо сразу после него:

Девятого ава в 1095 году папа Урбан II объявил о начале первого крестового похода, в результате которого «воины Иисуса» убили десятки тысяч евреев и уничтожили множество еврейских общин.

Девятого ава в 1146 году, во время второго крестового похода были организованы погромы в еврейских общинах Германии и Франции.

Девятого ава в 1290 году началось изгнание евреев из Англии.

На следующий день после девятого ава в 1306 году был издан указ об изгнании евреев из Франции, причем все свое имущество они должны были оставить.

Девятого ава в 1348 году европейских евреев обвинили в организации одной из крупнейших в истории эпидемий чумы («Черной смерти»). Это обвинение привело к жестокой волне погромов и убийств.

Девятого ава в 1492 году король Испании Фердинанд II Арагонский и королева Изабелла I Кастильская издали указ об изгнании евреев из Испании.

Девятого ава в 1555 году — евреи Рима переселены в первое в истории гетто.

Девятого ава в 1567 году были переселены в гетто остальные евреи Италии.

Девятого ава в 1648 году резня десятков, а то и сотен тысяч евреев в Польше, Украине и Бессарабии, устроенная Хмельницким и его сподвижниками.

Девятого ава в 1882 году в России начались погромы еврейских общин в пределах черты оседлости.

Девятого ава в 1914 году началась Первая мировая война.

Девятого ава в 1942 году началась депортация евреев из Варшавского гетто.

И все же религиозные евреи верят, что когда-нибудь этот день станет самым большим праздником — когда все евреи раскаются в своих грехах, то именно в этот день родится Мессия.

В этот день религиозные евреи постятся и молятся.