Служба безопасности Украины (СБУ) задержала организаторов серии взрывов в Киеве. Об этом в среду, 29 июля, сообщает «ЛIГА.Новости».

Злоумышленники с помощью самодельных устройств устроили взрыв возле станции метро «Шулявская» и в жилом доме на Подоле. Одно устройство было обезврежено около метро «Минская», еще одно обнаружено на сортировочной станции после анонимного звонка.

После первого взрыва организаторы теракта требовали у СБУ и МВД перечислить им 50 биткоинов стоимостью 500 тысяч долларов.

17 июля возле «Шулявской» произошел взрыв в мусорной урне, пострадал один человек. Взрыв в жилом доме случился 27 июля. Были выбиты стекла, но никто не пострадал.