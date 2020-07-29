Сбербанк РФ получит контроль над Rambler

Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю акций в размере 6,95%, а также приобретет долю группы в 1,5% напрямую у компании A&NN. Таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

«Сбербанк планирует дополнительно инвестировать в Rambler Group в рамках нового этапа акционерного финансирования. <……> Общая сумма инвестиций составит порядка 2 млрд руб. В рамках предоставления дополнительного финансирования Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у финансового инвестора Era Capital. Банк также приобретет долю в 1,5% напрямую у компании A&NN, второго акционера Rambler Group. Таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%», — указано в сообщении.

Как отмечается в сообщении банка, часть инвестиций будет направлена на ускоренный рост рыночной доли Okko с целью сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой России уже в 2021 г. Также планируется сделать фокус на сферу онлайн-медиа и продажи электронных билетов на мероприятия.

В апреле 2019 г. Сбербанк принял решение инвестировать в Rambler Group, и экосистема Сбербанка дополнилась брендами группы, в том числе мультимедийным сервисом Оkkо, медиасервисным холдингом Rambler&Co, а также кинотеатром «Художественный».