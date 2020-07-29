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Самая красивая модель мира перестала быть красивой

Модная индустрия определенно дурит своих зрителей. Так, ранее папарацци уже ловили Алессандру на пляже, где ее тело разительно отличается от того, что мы видим в ее инстаграм и на обложках глянца.

 

Алессандра Амброссио в "голом" бикини показала неидеальную фигуру

Теперь же, очередная порция разочарования, которая снова разрушит миф об упругой аппетитной попке и женственной талии топ-модели и бывшего ангела Victoria`s Secret. Фотографы снова застукали Алессандру на пляже.

Алессандра Амброссио в "голом" бикини показала неидеальную фигуру

Алессандра Амброссио в "голом" бикини показала неидеальную фигуру

Женщина отдыхала в обществе подруг. Для похода позагорать Амбросио выбрала бикини телесного цвета, совершенно нескрывающее недостатки ее фигуры. Хотя, конечно для 39-лет очень даже ничего.

Алессандра Амброссио в "голом" бикини показала неидеальную фигуру

Алессандра Амброссио в "голом" бикини показала неидеальную фигуру

29 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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