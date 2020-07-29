Райан Рейнольдс решил помочь женщине найти своего плюшевого медведя

Голливудский актер Райан Рейнольдс решил помочь женщине Маре Сориано, у которой украли рюкзак с документами и iPad, однако самым ценным предметом в рюкзаке был с виду обычный плюшевый медведь.

Оказалось, это игрушка с диктофоном, на который записаны слова матери Сориано, скончавшейся в июне от рака.

Известно, что актер узнал об этом из новостей и решил помочь, объявив в твиттере награду $5000 за медведя.

«Ванкувер! $5000 любому, кто вернет этого медведя Маре. Никаких вопросов. Я думаю, мы все понимаем, что медведь должен вернуться домой», — заявил актер.

Согласно словам Мары, во время лечения голос матери очень поменялся и запись в игрушке — одни последних ее слов до изменений.

«Я люблю тебя, я горжусь тобой, я всегда буду с тобой» — такие слова произносит плюшевый медведь в очках и платье с джинсовой курткой.

Другие звезды, увидев это, решили увеличить сумму награды за медведя. Ведущий Джордж Стромболуполус и режиссер Роусон Маршалл Тербер предложили еще по $5000. Также поддержали новость о медведе актеры Зак Брафф и Дэн Леви.