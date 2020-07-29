Принц Уильям рассказал о своем самом худшем подарке для Кейт Миддлтон

Даже если вы принц, вы можете оплошать! Так, 38-летний принц Уильям признался, что однажды преподнес своей жене Кейт Миддлтон ужасный подарок, и она никогда не позволит ему это забыть.

Однажды я купил своей жене бинокль. Это было еще в самом начале наших отношений. Я упаковал его, и это выглядело очень мило. Я пытался себя в этом убедить. Я думал, что это действительно потрясающе, ведь можно видеть так далеко. Она посмотрела на меня и сказала: «Это бинокль? Что происходит?». В общем, все вышло не очень хорошо. Честно говоря, понятия не имею, зачем я ей его купил,

— рассказал он в подкасте бывшего футболиста сборной Англии Питера Крауча.

Тем не менее герцогиню, вероятно, поступок будущего мужа только позабавил, так как после столь оригинального презента она продолжила с ним общение. В этом году супруги отметили девятую годовщину свадьбы.

Подкаст, гостем которого стал герцог Кембриджский, вышел в поддержку кампании Heads Up, которая использует футбол, чтобы говорить о психическом здоровье у мужчин, и был записан в двух частях: в Кенсингтонском дворце в марте и по видеосвязи в начале этого месяца.

Говоря о кампании в подкасте, Уильям отметил, что крайне важно говорить о психическом здоровье и не замалчивать проблему.

У всех нас есть психическое здоровье, и мы все должны быть психически здоровыми. Говорить о своем психическом здоровье — это сила, а не слабость. Если вы плохо себя чувствуете или вас что-то беспокоит, просто поговорите об этом, это не проблема,

— сказал герцог.