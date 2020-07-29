Оля Полякова показала стальной пресс

Оля постоянно работает не только над своим голосом, но и телом. И хотя природа наградила красавицу роскошными ногами и чудесными формами, она во всем стремится к совершенству.

Неудивительно, что с таким настойчивым характером Полякова стала суперзвездой. Захотела выступать на большой сцене — достигла, захотела накачать кубики — получайте.

Новое фото, на котором Оля позирует в голубовато-красном бикини, радует глаз. Можно только представить, сколько сил и времени блондинка потратила, чтобы достичь таких результатов. Только посмотрите на ее стальной пресс и стройные ножки… сплошное удовольствие.

На даче! Пошла готовить кабачковую икру! — написала под снимком селебрити.

Конечно, фаны не сдерживали восхищения и выясняли, как же она «спроектировала» такое тело. Впрочем, ответ очевиден — характер, сила воли и целеустремленность творят чудеса.