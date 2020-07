Marvel посвятит новый фильм поумневшему супергерою

Студия Marvel начала работу над фильмом о том, как супергерой Халк стал так называемым Умным Халком. Об этом со ссылкой на источники в компании сообщает в среду, 29 июля, We Got This Covered.

Умный Халк впервые появился на экране в блокбастере «Мстители: Финал». Такое имя фанаты киновселенной Marvel дали герою после того, как его альтер эго в человеческом виде Брюс Бэннер (Марк Руффало) научился контролировать эмоции и поведение после перевоплощения в классического зеленого монстра.

При этом в киноленте не показывали, как именно Бэннеру удалось этого достичь. Сообщается, что новый фильм о Халке, часть действия которого развернется между событиями лент «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», как раз и будет посвящен этой трансформации персонажа.

Ранее на экраны уже выходили два фильма, посвященных Халку. В первом, снятом Энгом Ли еще до появления киновселенной Marvel, роль героя сыграл Эрик Бана, а во втором, включенным в канон Marvel, — Эдвард Нортон. Нортон в последующих фильмах франшизы был заменен на Марка Руффало из-за разногласий со студией.