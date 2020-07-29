Регистрация и вход в Вулкан — играем вместе Подсчитаны многомиллиардные потери Москвы от нового европейского налога » Компания Google готовит революционную сделку с Samsung Bloomberg, со ссылкой на источники в индустрии, сообщила о том, что Google и Samsung ведут переговоры об усилении роли поисковой системы и Ассистента Google в устройствах корейского гиганта. На данный момент в смартфонах Galaxy используется собственный голосовой помощник Bixby — он выполняет голосовой поиск, отвечает на простые вопросы и может взаимодействовать с элементами «умного дома» Samsung Smart Things. Но на протяжение многих лет пользователи и авторы обзоров выступали за от этой системы в пользу решения от Google — Bixby локализована для меньшего числа стран, чем Ассистент, интегрирована с меньшим числом популярных сервисов и хуже воспринимает речь. Начиная с 2020 года Samsung перестала оснащать свои флагманские модели отдельной физической «клавишей Bixby», а годом ранее позволила пользователям переназначать нажатие на неё для запуска любого приложения, включая Google Aссистент. Но интеграция последнего в систему сейчас неполная — например, его нельзя активировать при заблокированном экране. Точная сумма сделки не разглашается, но эксперты предполагают, что речь может идти о сотнях миллионов, если не миллиардах долларов. По крайней мере, таков порядок отчислений, которые Google ежегодно платит Apple за то, чтобы оставаться поисковой системой по умолчанию на iPhone и в браузере Safari. В 2019 году Samsung продала почти 300 миллионов смартфонов и до сих пор остаётся самым успешным производителем смартфонов на планете. Более плотная интеграция в операционную систему такого количества устройств значительно увеличит аудиторию, которой Google может показывать таргетированную рекламу — один из крупнейших источников дохода для компании. Кроме Google, Samsung уже много лет развивает партнёрские отношения с Microsoft. Например, компания интегрирует в свою оболочку OneUI плагин для связи смартфона с ПК на Windows 10 и предоставляет эксклюзивные функции, вроде объединения буфера обмена между ПК и Galaxy S20. Также смартфоны Galaxy, по слухам, могут получить специальные условия на запуске стримингового сервиса Project XCloud.

загрузка...