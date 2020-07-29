Количество сексуальных партнеров влияет на развитие онкологии — исследование

Большое количество (десять или более) сексуальных партнеров в течение жизни человека способствует увеличению риска заболевания раком. К такому выводу пришла международная группа ученых из Великобритании, Канады, Италии, Австрии и Турции.

О новой потенциальной причине развития опухолей сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали данные 5722 человек, которые в ходе анкетирования указывали количество сексуальных партнеров. Добровольцы также оценивали собственное здоровье и сообщали о любом длительном состоянии или недомогании, которые каким-либо образом влияют на рутинную деятельность. Другая информация включала в себя возраст, этническую принадлежность, семейный статус, доход семьи, образ жизни (курение, употребление спиртного, физическая активность) и наличие симптомов депрессии.

Средний возраст участников был 64 года, и каждые три из четырех состояли в браке. Приблизительно 28,5 процента мужчин сообщили, что у них было 0-1 сексуальных партнеров; 29 процентов сказали, что у них было 2-4; каждый пятый (20 процентов) сообщил о 5-9 партнерах; а 22 процента имели десять и более. Для женщин эти показатели составляли чуть менее 41 процентов, 35,5 процента, чуть менее 16 процентов и чуть менее 8 процентов, соответственно.

Когда все данные были проанализированы, ученые выявили статистически значимую связь между числом половых партнеров в течение жизни и риском диагноза рака у обоих полов. Десять и более партнеров связаны с увеличением вероятности заболевания на 69-91 процент. Причиной могут быть инфекции, передаваемые половым путем и влияющие на развитие некоторых видов рака и гепатита.