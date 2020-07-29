Кассирша казино вывела из России 63 миллиардов рублей

В Брянске перед судом предстанет 39-летняя кассирша онлайн-казино, причастная к выводу из России 63 миллиардов рублей.

По данным следствия, с октября 2014 по май 2019 года трое местных жителей организовали разработку программного обеспечения и создали сайт для проведения азартных игр. В задачу обвиняемой входил прием наличных у граждан для последующего зачисления на виртуальные счета в личных кабинетах игроков, что позволяло им делать ставки на спортивные события и играть в азартные игры.

Незаконный бизнес позволил его организаторам заработать свыше 63 миллиардов рублей. Все эти деньги были перечислены на заграничные счета и поделены между участниками группы. Преступление было выявлено сотрудниками Федеральной налоговой службы. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр»).