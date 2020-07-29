Исследователь творчества Ван Гога нашел во Франции место с последней картины художника

Искусствовед, научный руководитель некоммерческой организации «Институт Ван Гога» и автор нескольких книг об этом художнике Вутер ван дер Веен обнаружил во Франции место, изображенное на незаконченной картине «Корни деревьев» — последнем полотне Винсента Ван Гога, написанном незадолго до его гибели в 1890 году. Об открытии сообщил Музей Ван Гога в Амстердаме.

Во время пандемии COVID-19 Вутер ван дер Веен, как и все, застрял в своем доме, в Страсбурге, пишет Le Monde. Он решил классифицировать ранее оцифрованные архивные открытки из коммуны на севере Франции, где Ван Гог провел последние дни.

Внимание исследователя привлек снимок, сделанный в 1905 году на улице Добиньи, пишет The New York Times. На нем велосипедист стоит у холма, опутанного корнями деревьев. Искусствовед предположил, что корни с открытки похожи на «Корни деревьев» Ван Гога. Он обратился к специалистам из Музея Ван Гога, которые после проверки сообщили, что на открытке, «весьма вероятно», запечатлено то же место, что и на полотне.

В мае, после смягчения антикоронавирусных ограничений во Франции, Вутер ван дер Веен отправился к месту, изображенному на открытке, чтобы подтвердить свою теорию. Он обнаружил холм с деревьями в 150 метрах от гостиницы Auberge Ravoux, где художник прожил последние 70 дней своей жизни. Место с открытки ему помогла найти 104-летняя местная жительница. «Теперь мы знаем, чем он (Ван Гог) занимался в последний день. Он целый день рисовал эту картину», — сказал ван дер Веен. 28 июля в Овер-сюр-Уаз прошла церемония, на которой представили место, где Ван Гог написал «Корни деревьев».

Винсент Ван Гог умер 29 июля 1890 года спустя два дня после того, как получил смертельное ранение в области сердца. Считается, что художник покончил с собой. Однако есть версия, что Ван Гог не совершал самоубийства, а, возможно, напился, и поспорил с двумя молодыми людьми, которые случайно убили его.