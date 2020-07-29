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«Хранители» получили 26 номинаций на «Эмми»

В США объявили претендентов на премию «Эмми», вручающуюся за работу в области телевидения. Сама церемония, если ей не помешает пандемия, пройдет 20 сентября.

По информации BBC News, лидером по числу номинаций стал короткий сериал на супергеройскую тему «Хранители». Его номинировали в 26 категориях.

Конкуренцию «Хранителям» составят проекты «Неортодоксальная», «И повсюду тлеют пожары», «Невероятное» и «Миссис Америка».

За звание лучшей теледрамы поборются сериалы «Рассказ служанки», «Лучше звоните Солу», «Озарк», «Убивая Еву», «Корона», «Мандалорец», «Очень странные дела» и  «Наследники».

В номинации «лучший комедийный сериал» представлены: «В лучшем мире», «Белая ворона», «Метод Комински», «Удивительная миссис Мейзел»,  «Умерь свой энтузиазм», «Шиттс Крик», «Реальные упыри» и «Мертв для меня».

29 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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