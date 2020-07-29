Google развеял SEO-мифы о скорости загрузки сайтов

В ней сотрудник поисковика Мартин Сплитт рассказал, почему важно оптимизировать скорость загрузки сайта и разрушил несколько SEO-мифов.

Ключевые идеи видео

Скорость загрузки страниц не настолько важный фактор ранжирования, как думают многие SEO-специалисты. Скорость важна, но быстрые страницы не будут выше в поиске, чем страницы с более релевантным контентом.

Долгая загрузка вызывает чувство огорчения и разочарования у пользователей, поэтому скорость так важна для поисковика.

В мире много областей с плохим интернетом. Этот факт нужно учитывать при разработке сайтов.

Средний размер веб-страниц обычно составляет несколько мегабайт. Рекомендуемый размер должен составлять около 500 KB. Чем меньше размер страницы, тем быстрее она будет загружаться.

Обычно SEO-специалисты все делают правильно, когда речь заходит об оптимизации скорости, но есть несколько проблемных моментов. Например, многие думают, что использование изображений минимального размера положительно влияет на скорость, а тактика «ленивой» загрузки не всегда в приоритете у специалистов.

SEO-специалистам не стоит зацикливаться на отчетах и рекомендациях инструментов, таких как Lighthouse. Сервис может подсчитать, что конкретное изменение уменьшит скорость загрузки страницы на X секунд, но внедренные изменения не всегда могут привести к немедленному увеличению скорости сайта.

Специалистам не стоит заблуждаться, думая, что сайт работает быстро, потому что он быстро загружается на их смартфон последней модели. Разные виды устройств загружают сайты с разной скоростью. Оптимизаторам следует отслеживать, с каких устройств пользователи заходят на ваш сайт, и оптимизировать скорость под них. Можно даже купить наиболее используемое устройство, чтобы понимать, как пользователи видят ваш сайт.

AMP не является фактором ранжирования.

Технология AMP важна в той мере, в какой важна скорость страницы. Но само по себе использование AMP не является сигналом при ранжировании.

Скорость сайта учитывается как фактор, когда есть две страницы с приблизительно одинаковым содержимым. Более быстрая страница в таком случае окажется выше более медленной.