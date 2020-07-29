Goldman Sachs заявил об угрозе резервному статусу доллара

(Блумберг) — Goldman Sachs Group Inc. обратила внимание на внезапно усилившиеся опасения по поводу инфляции в США, сделав во вторник смелое предупреждение о том, что доллар рискует лишиться статуса резервной валюты мира.

Конгресс близок к тому, чтобы согласовать очередной раунд бюджетных стимулов для поддержки пострадавшей от пандемии экономики, а Федеральная резервная система уже увеличила свой баланс примерно на $2,8 триллиона в этом году, и стратеги Goldman предостерегают, что политика США провоцирует «опасения по поводу обесценения» валюты, которые могут положить конец главенству доллара на мировых валютных рынках.

Хотя этой точки зрения пока явно придерживаются немногие в основных финансовых кругах, а аналитики Goldman не утверждают, что это обязательно произойдет, она отражает охватившую рынок нервозность: опасаясь, что это печатание денег спровоцирует инфляцию в предстоящие годы, инвесторы бегут из доллара и вкладываются в золото.

«Золото является валютой последней инстанции, особенно в условиях, подобных нынешним, когда правительства ослабляют свои фиатные валюты и толкают реальные процентные ставки к рекордным минимумам», — написали Джеффри Карри и другие стратеги Goldman. Сейчас, по их словам, «существуют реальные опасения по поводу долговечности доллара США в статусе резервной валюты».

Обзор Goldman дает понять, что нежелание Уолл-стрит бить тревогу по поводу инфляции, наблюдавшееся в начале пандемии, уходит. Сильно обжегшись на зловещих прогнозах безудержного роста цен из-за бюджетных и монетарных стимулов после финансового кризиса 2008 года, многие инвесторы не решались повторять их сейчас, особенно на фоне погружения экономики в глубокую рецессию.

Но в условиях роста золота до рекордных максимумов и почти ежедневного повышения инфляционных ожиданий инвесторов долгового рынка — пусть и с очень низких уровней — дебаты о долгосрочных последствиях стимулов становятся все громче.

Goldman повысил прогноз по золоту на горизонте года до $2300 за унцию с предыдущих $2000. Сейчас этот драгметалл торгуется примерно по $1950. Банк ждет, что реальные процентные ставки в США продолжат снижаться, что придаст золоту дополнительный стимул.