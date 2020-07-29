Гильермо дель Торо рассказал о жутком триллере «Оленьи рога»

В ходе онлайнового фестиваля Comic-Con@Home съёмочная группа хорора рассказала о фильме.

«Оленьи рога» снят по мотивам рассказа Ника Антоски «Тихий мальчик», и его действие происходит в маленьком орегонском городке. Новая учительница замечает, что один из её учеников ведёт себя странно, и она пытается ему помочь, не представляя, во что ввязывается.

Дель Торо говорит, что они попытались воссоздать легенду о вендиго — духе, который приходит, чтобы исправить то, что люди делают неправильно. У монстра есть три главных триггера: плохое обращение с окружающей средой, с коренными американцами и с наркоманами.

На американские экраны хоррор «Оленьи рога» выйдет 19 февраля 2021 года.