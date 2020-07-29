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Гейтс назвал провальной диагностику коронавируса в США

Создатель IT-компании Microsoft Билл Гейтс крайне недоволен методикой выявления коронавирусной инфекции у жителей Соединенных Штатов. Филантроп, который финансирует разработки вакцины от COVID-19, считает «безумием», когда между тестом и появлением его результатов проходит от двоих суток до недели.

Бизнесмен назвал такую диагностику напрасной тратой времени и ресурсов, информирует CNBC News. Люди, долго дожидающиеся результатов анализа, успевают заражать других, подчеркнул он. При этом тесты в США платные.

Ранее сторонники теории заговора обвинили Билла Гейства в намерении чипировать всех жителей Земли, он посмеялся над обвинениями.

29 июля, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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