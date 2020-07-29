Эпохальный фильм «Тенет» Нолана получил новую дату релиза

Фантастический триллер Кристофера Нолана «Тенет» в очередной раз получил новую дату премьеры.

Напомним, один из самых ожидаемых проектов года должен был добраться до кинотеатров 17 июля. Из-за пандемии коронавируса студия Warner перенесла релиз на 12 августа. Однако когда по США ударила вторая волна коронавируса и численность заболевших сильно подскочила, студия убрала «Тенет» из графика релизов.

Теперь же появилась новая дата. Но не одна для всех стран, а для каждого местного кинопроката своя. Так, в США фильм с Робертом Паттинсоном и Джоном Дэвидом Вашингтоном выйдет 3 сентября. А у нас, в Украине (и еще в 24 странах), раньше, 26 августа. Всего прокат запланирован на 70 территориях.

Также напомним, что Кристофер Нолан наотрез отказался от возможности выпустить ленту онлайн вместо большого экрана.