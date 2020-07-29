Эксперты: китайские хакеры проникли в компьютерные сети Ватикана

Хакеры, связанные с правительством Китая, проникли в компьютерные сети Ватикана, включая систему представителя Римско-католической церкви в Гонконге.

Об этом сообщила в среду американская фирма, отслеживающая кибератаки, поддерживаемые государственными структурами.

По данным фирмы, атаки начались в мае этого года. Ожидалось, что Ватикан и Пекин в этом году начнут переговоры о продлении исторического соглашения 2018 года, которое стабилизировало отношения Китая и церкви.

Американская фирма Recorded Future, работающая в сфере кибербезопасности, в своем отчете сообщила, что атаки были направлены против Ватикана и католической епархии Гонконга, в том числе главы исследовательской миссии в Гонконге, который считается фактическим представителем папы Франциска в Китае.

В отчете говорится, что хакеры применяли инструменты и методы, схожие с теми, которые ранее связывались с хакерскими группировками, поддерживаемыми китайскими властями.