Диетолог назвала «ягоду молодости», которая поможет в борьбе со старением и раком

Диетолог-нутрициолог Елизаветинской больницы Ольга Кондратенко рассказала, какая ягода способна помочь в борьбе со старением, некоторыми заболеваниями и даже повысить настроение. В беседе с корреспондентом «Росбалта» она назвала черешню ягодой молодости и отметила, что полезные свойства определяются в основном антиоксидантным эффектом, то есть защищают организм от вредных воздействий среды.

«Черешня препятствует старению, я бы назвала ее ягодой молодости. Происходит это в том числе за счет таких макроэлементов, как цинк и медь. Они участвуют в синтезе коллагена, который с возрастом утрачивается», — отметила Кондратенко.

Она добавила, что ягода помогает в профилактике онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, снижает уровень мочевой кислоты в плазме, что решает проблемы с суставами.

«Уменьшается артериальное давление. К тому же это известный адаптоген, повышающий сопротивляемость организма вредным воздействиям. Когда съедаешь черешню, снижается уровень стресса, улучшается настроение, успокаивающий эффект», — рассказала диетолог.

По ее словам, в 100 граммах ягоды содержится 60 килокалорий — за счет углеводов, так что это стоит учитывать тем, кто подсчитывает энергетическую ценность съеденного.

«Однако черешня подойдет во время экспресс-диет, когда нужно привести себя за несколько дней в форму. Употребляют ее в разгрузочные дни. Эта ягода дает высокий уровень насыщаемости и участвует в детоксе за счет активной клетчатки», — уточнила Кондратенко.

По ее словам, угоститься черешней стоит в первой половине и не на полный желудок, иначе есть риски эффекта брожения, чувства распирания, дискомфорта. Возможна и диарея от переедания.

«Из противопоказаний я бы назвала заболевания желудочно-кишечного тракта. Не стоит употреблять при язвах, гастрите в активной фазе, с повышенной кислотностью, при сахарном диабете», — заключила диетолог.

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