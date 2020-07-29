Цена нефтяной корзины ОПЕК перешла к росту

Цена нефтяной корзины ОПЕК поднялась во вторник, 28 июля, на $0,26 до $43,4 за баррель, тогда как в предыдущий торговый день она составляла $43,14 за баррель, опустившись с минувшей пятницы на $0,24. Такие данные представлены сегодня на сайте картеля.

Исторический максимум стоимости «корзины», составленной из сортов нефти 13 стран-участниц картеля, был зафиксирован 3 июля 2008 года на уровне $140,73 за баррель.

Тем временем мировые цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в среду вновь стали повышаться — на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах нефти в стране. Так, к 14:01 сентябрьские фьючерсы североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на 1,11% до $43,7 за баррель, сентябрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на 0,83% до $41,38 за баррель, отмечает «Финмаркет».

Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение будет действовать два года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В мае—июне текущего года сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года), далее — до конца 2020 года — на 8 млн баррелей, и на 6 млн — до конца апреля 2022 года. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

На встрече 6 июня страны-участницы ОПЕК+ продлили на месяц — до конца июля — срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

15 июля участники совещания министерского мониторингового комитета (JMMC), в который входят представители стран — участниц соглашения ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти (примерно на 2 млн баррелей в сутки), — добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн баррелей в сутки.