Билл Гейтс спрогнозировал когда закончится коронавирус

Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс считает, что смертность от коронавирусной инфекции может существенно снизиться к концу 2020 года благодаря противовирусным препаратам, которые используют при лечении больных COVID-19.

«Вы можете увидеть терапевтическую пользу быстрее, чем защитную», — сказал Гейтс в интервью телеканалу CNBC.

Гейтс назвал ремдесивир, первоначально разработанный для лечения вируса Эбола, одним из ведущих препаратов для лечения COVID-19. Ремдесивир показал снижение смертности тяжелобольных пациентов на 62% по сравнению с обычными лекарствами. Помимо этого, отметил Гейтс, ученые изучают еще два противовирусных препарата.

Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, от коронавируса умерли 655 тысяч человек из более 16,5 миллиона заболевших COVID-19. Более 9,6 миллиона человек вылечились от коронавирусной инфекции.