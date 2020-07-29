Солнечная и гелиосферная обсерватория SOHO сделала снимок Солнца, на котором виден черный квадрат.
Таблоиды тут же оживились и заявили, что мы наконец-то нашли инопланетян. Причем их корабль (тот самый черный квадрат) в десять раз больше Земли. В этой загадке разбиралось издание Vice.
Однако все оказалось гораздо прозаичнее.
Ученый и руководитель миссии SOHO Бернхард Флек дал настолько простое объяснение этому, что даже немного обидно.
«Это, конечно, полная чушь. Черный квадрат появился на снимке из-за отсутствующего (поврежденного) блока телеметрии», — пояснил он.
Так что темный куб на изображении вообще не является объектом. Это артефакт изображения, который возник из-за ошибки во время передачи сигнала.
Обсерватория SOHO расположена примерно в миллионе миль от Земли, и изображения, которые она посылает сквозь это расстояние, время от времени приходят не в идеальном виде.
NASA делится свежими снимками SOHO в галерее, но предупреждает, что эти данные предназначены только для визуального осмотра, а не для научного анализа: для этого им не хватает качества.
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