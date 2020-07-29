Гейтс назвал провальной диагностику коронавируса в США «Хранители» получили 26 номинаций на «Эмми» » Астрономы впервые зафиксировали огромное НЛО на фоне Солнца Но если встреча с инопланетянами и состоится , то явно не в этот раз: квадрат — всего лишь следствие ошибки при передаче сигнала.

загрузка...