Американские военные обзаведутся новой невидимой маскировкой для бронетехники

Армия США объявила о намерении заказать одной из компаний разработку новой системы маскировки, которая позволит относительно быстро и надежно скрывать технику в походе и во время остановки. Как сообщает Jane’s, военные уже опубликовали запрос на информацию о подобных разработках. Заявки компаний будут приниматься до 8 августа 2020 года.

Сегодня для маскировки военной техники в полевых условиях используются преимущественно растения, характерные для конкретной местности (ими укрывают машины), или маскировочные сети. Оба этих подхода обеспечивают лишь визуальную маскировку, причем не во всех случаях.

По заявлению Армии США, новая система маскировки должна делать технику менее заметной как в видимом, так и в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Система должна обладать набором датчиков, работающих в ультрафиолетовом, видимом, ближнем, среднем и дальнем инфракрасных спектрах, а также в радиолокационном диапазоне электромагнитных волн с частотой от 1 до 100 гигагерц.

При этом военные не настаивают на том, что система маскировки должна делать укрываемую технику абсолютно незаметной на фоне местности. Новая маскировочная система может работать и по принципу искажения размеров и формы укрываемой техники, чтобы максимально усложнить ее идентификацию.