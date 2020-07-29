5 потрясающих мультфильмов, от которых ваши дети будут в восторге

Волшебный мир мультфильмов, где герои ловкие и находчивые, смелые и решительные, а добро всегда побеждает зло, нравится всем детям. Многие взрослые готовы отвлечься от повседневной рутины и вместе с маленькими непоседами окунуться в мир сказки и прекрасных персонажей.

Мы сделали подборку мультфильмов, восторг от просмотра которых вы захотите разделить вместе с вашими детками.

Смолфут

Высоко в заснеженных горах мирно и дружно живут йети. Все йети абсолютно уверены, что люди не существуют, кроме одного из них по имени Миго. Однажды он заметил самолет, который упал на отдаленную вершину, но сильный ветер сдул летчика вместе с парашютом. Миго рассказал в своей деревне, что видел настоящего смолфута, но в ответ его просто прогнали за ложь.

Делать нечего, нужно восстановить репутацию, и Миго отправляется вниз с вершины горы в поисках истины, где его ожидает множество интересных и неожиданных приключений.

Секреты домашних домашних животных 2

Продолжаем раскрывать секреты наших любимых домашних питомцев. Чем же они занимаются, когда остаются одни дома? Появление малыша по имени Лиам в семье Кэти не могло не сказаться на привычном укладе жизни таких разных собак: взбалмошного скептика джек-рассел-терьера по имени Макс и добродушного ньюфаундленда Дюка.

Макс не сразу принял маленького Лиама, но, привязавшись к нему, стал о нем так сильно заботится, что получил нервное расстройство на почве постоянного беспокойства за кроху. Макса вместе с Дюком и Лиамом отправляют в деревню, где городскому псу предстоит столкнуться с особенностями загородной жизни.

Маленький большой герой

Жизнь маленькой обезьянки по имени Санни кажется беззаботной, но лишь на первый взгляд. Санни живет в зоопарке, мечтая о настоящих приключениях. Кумир Санни – Король обезьян, который когда-то победил злого демона. Санни не похож на Короля, так как из-за своих проделок и неуклюжести вечно попадает в курьезные ситуации. Единственный друг Санни – смотрительница по имени Гугу – постоянно получает выговоры от начальства за его шалости.

Однажды смотрительница не приходит на работу. Санни переживает и вскоре узнает, что Гугу похитили страшные монстры. Чтобы найти и спасти Гугу, Санни отправляется в Нью-Йорк – город, в котором нет ничего невозможного для тех, кто верит в свои силы.

Пушистый шпион

Главная героиня – рыжая кошка Марни – беззаботно проводит свои дни в доме своей хозяйки, которая ее очень любит, балует и исполняет все ее прихоти. Но однажды жизнь Марни кардинально меняется. В дом вырываются грабители, и Марни отправляют в коробке в другой город. По дороге коробка теряется, и Марни оказывается в незнакомой деревенской местности, совсем одна, лицом к лицу с реальной жизнью. Она находит новых друзей – Пса, Петуха и Осла. Приключения начинаются. Друзьям предстоит найти и обезвредить банду преступников, которые стоят за загадочными ограблениями в городе.

Вилли и крутые тачки

Когда-то Вилли был настоящей звездой гонок, но все изменилось после того, как он поломался в результате аварии. Прошел год, но Вилли так и не вернул себе прежнюю форму. Он работает обычным такси, лишь изредка участвуя в гонках с обычными автомобилями.

Рутинная и однообразная жизнь Вилли начинает меняться, когда он встречает прекрасную итальянскую машинку по имени Белла. Для Вилли это любовь с первого взгляда. Постепенно к нему приходит понимание, что в жизни есть более важные вещи, чем мир скоростей…