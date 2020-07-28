В России начнут конфисковывать вклады россиян

Минфин России подготовил поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы, которые разрешат изымать у граждан и перечислять в Пенсионный фонд денежные средства, законность получения которых не доказана. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ведомства.«В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого <…> не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения», — рассказали в Минфине.

Законопроект о внесении поправок в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса находится на рассмотрении правительства и может вступить в силу с декабря текущего года.

Сейчас в пользу государства изымается только имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена.

В конце прошлого года Конституционный суд уточнил, что оно может быть конфисковано у любых лиц, а не только у чиновников и членов их семей, на которых распространяется действие закона о контроле за расходами госслужащих.

В Минфине не пояснили, каким образом будет проверяться законность получения денежных средств и какой будет минимальная сумма, которая попадет под подозрение.

Две недели назад замминистра финансов Тимур Максимов заверял, что Минфин не рассматривает принудительное использование накоплений граждан для финансирования дефицита бюджета, который, по словам чиновника, в этом году «по объективным причинам увеличится».

По оценке Минфина, дыра в федеральной казне может составить 5 триллионов рублей из 23 триллионов заложенных расходов. Общий дефицит бюджетной системы, включая бюджеты регионов и внебюджетных фондов Минэкономразвития в апреле оценивало в 8 триллионов рублей.

В прошлом году ПФР собрал в виде взносов с граждан 5,2 трлн рублей, а потратил на выплаты пенсий и прочие расходы 8,5 триллиона. Эта «дыра» в бюджете фонда существует десятилетиями и покрывается за счет трансферта из федерального бюджета.

В закон о бюджете-2020 были заложены доходы ПФР в 5,633 трлн рублей и трансферт в размере 3,243 трлн, который покрыл бы общие расходы в 8,876 трлн.

Однако фонд недоберет примерно триллион рублей с граждан, потерявших работу и зарплаты и переживших рекордное с 1990х падение реальных располагаемых доходов (на 8% во втором квартале), подсчитали ранее эксперты ВШЭ.

Ситуация с фондом на 2021-22 гг остается неясной: закон требует проиндексировать пенсии на 6,3% в следующем году и 5,2% — через год. Это увеличит расходы фонда до 9,247 трлн рублей и 9,646 трлн рублей.

При этом правительство рассчитывало, что дополнительные деньги ПФР получит в виде взносов с зарплат, которые отчисляет за сотрудников каждый работодатель. Трансферт из федеральной казны планировалось уменьшить до 3,221 трлн рублей в следующем году и 3,197 трлн — в 2022-м.