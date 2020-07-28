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В ООН рассказали о связи между коронавирусом и загрязнением воздуха

Сильное загрязнение воздуха может привести к увеличению уровня смертности от коронавируса. Об этом написано в опубликованном ООН докладе о влиянии эпидемии на жизнь в крупных городах, передает ТАСС.

Согласно документу, высокий уровень смертности от заболевания связан с плохим качеством воздуха. При этом в организации отметили, что воздух стал чище за время пандемии, а парниковых газов стало меньше. Представители ООН подчеркнули, что если не предпринять дополнительные меры по охране окружающей среды, то положительный эффект будет лишь временным.

Генеральный секретарь ООН, в свою очередь, призвал придерживаться «зеленой политики». По его словам, за время эпидемии во многих городах были созданы пешеходные зоны и велосипедные дорожки, что позволяет значительно улучшить качество воздуха и безопасность движения.

28 июля, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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