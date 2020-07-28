В Китае запретили публиковать статьи Путина

На территории Китая заблокировали перевод статьи «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», написанной президентом России Владимиром Путиным о причинах Второй мировой войны.

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на данные сервиса WebSitePulse, материал был опубликован на китайской версии сайта Sputnik 20 июня, но не «провисел» там и одного дня.

Отмечается, что о причинах такого решения не рассказали ни в пресс-службе Sputnik, ни в МИА «Россия сегодня». При этом эксперты полагают, что Китай таким образом воздерживается от продвижения россйской политики, несмотря на соглашение о стратегическом партнерстве государственных СМИ КНР с «МИА Россия Сегодня».

Профессор глобальных коммуникаций в Университете штата Джорджия Мария Репникова отмечает, что во многих вопросах Россия гораздо больше зависит от Китая, поэтому о равноправном партнерстве говорить не приходится.

Напомним, в своей статье Путин оправдывает пакт Молотова-Риббентропа и возлагает на руководство Польши ответственность за нападении Гитлера. Материал стал ответом на резолюцию Европарламента, осуждающую сталинизм, нацизм и другие тоталитарные режимы.