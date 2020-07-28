В Британии кошка впервые заразилась коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом у кошки выявили в Британии.

Как сообщается на сайте правительства страны, предположительно, животное заразилась от хозяев. Сейчас они здоровы, как и их питомец.

Главный ветеринарный врач Британии Кристин Миддлмис отметила, что такие случаи крайне редки, и у животных с COVID-19 возникают незначительные симптомы. Они выздоравливают всего за несколько дней.

Также пока нет доказательств, что домашние животные способны передавать инфекцию людям.

Ранее коронавирус был зафиксирован у кошек в США и России.

По данным ВОЗ, фактов заражения людей COVID-19 от собак и кошек пока нет, но не исключена передачи вируса от одной кошки к другой.