В Британии кошка впервые заразилась коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом у кошки выявили в Британии.
Как сообщается на сайте правительства страны, предположительно, животное заразилась от хозяев. Сейчас они здоровы, как и их питомец.
Главный ветеринарный врач Британии Кристин Миддлмис отметила, что такие случаи крайне редки, и у животных с COVID-19 возникают незначительные симптомы. Они выздоравливают всего за несколько дней.
Также пока нет доказательств, что домашние животные способны передавать инфекцию людям.
Ранее коронавирус был зафиксирован у кошек в США и России.
По данным ВОЗ, фактов заражения людей COVID-19 от собак и кошек пока нет, но не исключена передачи вируса от одной кошки к другой.
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