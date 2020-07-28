 
  »

Ученые впервые засняли сумерки на поверхности астероида

Ученые впервые засняли сумерки на поверхности астероида. Так выглядят сумерки на астероиде Японской космической станции удалось сесть на астероид Рюгу и передать оттуда фото.
 Рюгу — типичный околоземный астероид из группы Аполлона. Принадлежит к тёмному спектральному классу C и имеет вытянутую орбиту, из-за чего в процессе своего движения вокруг Солнца пересекает не только орбиту Земли, но и Марса.

28 июля, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  