Командир полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев признался, что воевал в Украине » Ученые впервые засняли сумерки на поверхности астероида Ученые впервые засняли сумерки на поверхности астероида. Так выглядят сумерки на астероиде Японской космической станции удалось сесть на астероид Рюгу и передать оттуда фото.

Рюгу — типичный околоземный астероид из группы Аполлона. Принадлежит к тёмному спектральному классу C и имеет вытянутую орбиту, из-за чего в процессе своего движения вокруг Солнца пересекает не только орбиту Земли, но и Марса.

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