«  
  »

Софи Тернер впервые стала мамой

Софи Тернер впервые стала мамой

Британская актриса, исполнительница роли Сансы Старк в сериале Игра престолов Софи Тернер впервые стала мамой.

Она и ее муж, певец Джо Джонас, стали родителями 22 июля, роды прошли в одном из медучреждений Лос-Анджелеса.

Пара пока не сообщала о радостном событии, о рождении первенца узнали СМИ.

Читайте: Звезда Игры престолов Софи Тернет беременна — СМИ

Журналистам удалось узнать и пол малыша: Софи Тернер родила девочку. Имя ребенка пока неизвестно.

Личная жизнь Софи Тернер
Софи Тернер и Джо Джонс поженились в июле 2019 года.

Они отпраздновали свадьбу во Франции, а затем делились фото романтической церемонии в сети.

О своей беременности Софи Тернер официально не сообщала. Информацию о состоянии звезды распространили журналисты в феврале 2020 года.

28 июля, 2020 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  