Северный Поток-2 все Во вьетнамском городе закрыли аэропорты из-за нового агрессивного коронавируса » Софи Тернер впервые стала мамой Британская актриса, исполнительница роли Сансы Старк в сериале Игра престолов Софи Тернер впервые стала мамой. Она и ее муж, певец Джо Джонас, стали родителями 22 июля, роды прошли в одном из медучреждений Лос-Анджелеса. Пара пока не сообщала о радостном событии, о рождении первенца узнали СМИ. Читайте: Звезда Игры престолов Софи Тернет беременна — СМИ Журналистам удалось узнать и пол малыша: Софи Тернер родила девочку. Имя ребенка пока неизвестно. Личная жизнь Софи Тернер

Софи Тернер и Джо Джонс поженились в июле 2019 года. Они отпраздновали свадьбу во Франции, а затем делились фото романтической церемонии в сети. О своей беременности Софи Тернер официально не сообщала. Информацию о состоянии звезды распространили журналисты в феврале 2020 года.

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