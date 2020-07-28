Северный Поток-2 все

Мы настолько увлеклись (и совершенно обоснованно) своей борьбой с зелёной навалой, что отодвинули на второй план состояние дел в лагере главного противника. А отслеживать тамошние тенденции очень важно для моделирования стратегии по освобождению оккупированных земель.

Буквально вчера я написал, что ожидаю освобождения Донбасса в течение 6-8 лет, а Крыма — в течение 15-20. Это реальные (без шапкозакидательства), и даже ускоренные сроки, если сравнивать, сколько времени такое ожидание заняло у стран Балтии. Мой расчёт основан на прогнозах развития внутриэкономической и внутриполитической ситуации в стане основных игроков — Украины, США и России. На своих выкладках я остановлюсь позже, а пока затрону один из аспектов — разрушение Мировой Бензоколонки в качестве экспортёра углеводородов.

Началось с того, что умер «Турецкий поток», в который РФ вбухала миллиарды. Так, 27 июля по нему будет остановлена прокачка газа, и в августе впервые c начала 2000-х «Газпром» не поставит клиентам НИ ОДНОГО кубометра топлива. Почему? Анкара перешла на американский СПГ. Турки говорят, мол, это «временная пауза» — бла-бла-бла. Но это не пауза, это смерть.

Идём дальше. Только что стало известно, что трубоукладчики «Северного потока-2» полностью прекращают работы. И знаете, какую придумали официальную причину? Чур, не смеяться! Работы прекращаются из-за «нереста трески»!)