Северный Поток-2 все

Буквально вчера я написал, что ожидаю освобождения Донбасса в течение 6-8 лет, а Крыма — в течение 15-20. Это реальные (без шапкозакидательства), и даже ускоренные сроки, если сравнивать, сколько времени такое ожидание заняло у стран Балтии. Мой расчёт основан на прогнозах развития внутриэкономической и внутриполитической ситуации в стане основных игроков — Украины, США и России. На своих выкладках я остановлюсь позже, а пока затрону один из аспектов — разрушение Мировой Бензоколонки в качестве экспортёра углеводородов.
Началось с того, что умер «Турецкий поток», в который РФ вбухала миллиарды. Так, 27 июля по нему будет остановлена прокачка газа, и в августе впервые c начала 2000-х «Газпром» не поставит клиентам НИ ОДНОГО кубометра топлива. Почему? Анкара перешла на американский СПГ. Турки говорят, мол, это «временная пауза» — бла-бла-бла. Но это не пауза, это смерть.
Идём дальше. Только что стало известно, что трубоукладчики «Северного потока-2» полностью прекращают работы. И знаете, какую придумали официальную причину? Чур, не смеяться! Работы прекращаются из-за «нереста трески»!)
Напомню, что в начале июля власти Дании дали разрешение на работы по укладке СП-2 в их терводах. А уже 23 июля США приняли оборонный бюджет, в котором учтены новые санкции против газопровода, которые должны затронуть фирмы, занимающиеся укладкой труб. Самоубийц не нашлось…
К чему я… Московский улус Золотой орды политически и экономически начинает трещать по швам: на Дальнем Востоке масштабные антипутинские выступления, два основных «потока» приказали долго жить, Путин разрешил на десять лет заморозить пенсии россиян etc. Вот он момент для того, чтобы держать и усиливать наши позиции! Что вместо этого делает власть «зелёных»? Даёт команду идти на все хотелки «той стороны», отступать и разоружать армию. Но она не просто разоружает, она ставит «заградотряды», которые будут контролировать каждый шаг бойцов на передовой. Это не преступление?
Такое не может продолжаться вечно. Работаем на победу проукраинских сил на местных выборах, а потом и на мирное смещение этих коллаборационистов путём перезагрузки власти (досрочные парламентские). Не сторонник очередного майдана — желательно, чтобы всё произошло мирным, демократичным путём. Да, я оптимист.
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