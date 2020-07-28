Российская нефть начала резко дешеветь в Европе

В то время как фьючерсные цены на нефть бьют рекордны с марта, удерживая уровни между 42 и 44 доллара за баррель Brent, стоимость физических поставок «черного золота» начинает снижаться по мере того, как страны ОПЕК+ готовятся увеличить добычу.Российская нефть Urals начала дешеветь в Европе на ожиданиях, что с августа ее отгрузки резко вырастут. Если в начале июля она стоила на 2,5 доллара дороже Brent и продавалась с рекордной за 25 лет премией к североморскому сорту, то к последней неделе месяца впервые с апреля реализуется со скидкой.

На понедельник, 27 июля, Ее размер составлял 13 центов за баррель при отгрузке порт Роттердама, сообщает Argus. За день Urals подешевела на 38 центов, хотя цена фьючерсов на Brent в Лондоне не изменилась.

Чуть больше чем за две недели цена Urals упала на 2,7 доллара при стабильных фьючерсных котировках.

На стоимость российской нефти давят планы по резком увеличению экспорта в августе. Отгрузки сорта из балтийских портов в августе повысятся более чем на 50% относительно уровня текущего месяца, до 880 тысяч баррелей в сутки

При этом «спрос на Urals в Европе остается на пониженном уровне вследствие невысокой прибыльности переработки», отмечает Argus. Интерес к российской нефти в Китае также ослаб на фоне высоких запасов сырья в хранилищах.

Китай активно закупал нефть весно на фоне обвала цен. По данным таможни, в мае импорт КНР взлетел на 19% и поставил исторический рекорд — 11,3 млн баррелей в сутки. Дополнительные поставки приходили из Латинской Америки и стран ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, Ирак и Нигерию. Закупки в России выросли на 17,4%, до 1,75 млн баррелей в сутки.

В результате к началу июля в КНР практически не осталось резервуаров, куда можно было бы заливать лишнюю нефть: емкости хранилищ в материковой части КНР были задействованы на 69%, что лишь на 1% меньше технологического предела, который в отрасли считается безопасным, подсчитали аналитики Oilchem China.

Цена российской нефти в Средиземноморье также снизилась, но менее существенно: партии Urals в объеме 80-100 тысяч тонн по-прежнему удается продавать дороже Brent. Премия держится на уровне 75 центов за баррель.

Это связано с тем, что отгрузки на юг Европы в августе увеличатся не так резко — на 10%, до 210 тысяч баррелей в сутки, отмечает Argus.

Суммарный морской экспорт Urals в следующем месяце вырастет более чем на 40%, до 1,1 млн баррелей в сутки. В июле отгрузки падали до минимума почти за 20 лет — 770 тысяч баррелей в день.