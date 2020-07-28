Российская нефть начала резко дешеветь в Европе

На понедельник, 27 июля, Ее размер составлял 13 центов за баррель при отгрузке порт Роттердама, сообщает Argus. За день Urals подешевела на 38 центов, хотя цена фьючерсов на Brent в Лондоне не изменилась.
Чуть больше чем за две недели цена Urals упала на 2,7 доллара при стабильных фьючерсных котировках.
На стоимость российской нефти давят планы по резком увеличению экспорта в августе. Отгрузки сорта из балтийских портов в августе повысятся более чем на 50% относительно уровня текущего месяца, до 880 тысяч баррелей в сутки
При этом «спрос на Urals в Европе остается на пониженном уровне вследствие невысокой прибыльности переработки», отмечает Argus. Интерес к российской нефти в Китае также ослаб на фоне высоких запасов сырья в хранилищах.
Китай активно закупал нефть весно на фоне обвала цен. По данным таможни, в мае импорт КНР взлетел на 19% и поставил исторический рекорд — 11,3 млн баррелей в сутки. Дополнительные поставки приходили из Латинской Америки и стран ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, Ирак и Нигерию. Закупки в России выросли на 17,4%, до 1,75 млн баррелей в сутки.
В результате к началу июля в КНР практически не осталось резервуаров, куда можно было бы заливать лишнюю нефть: емкости хранилищ в материковой части КНР были задействованы на 69%, что лишь на 1% меньше технологического предела, который в отрасли считается безопасным, подсчитали аналитики Oilchem China.
Цена российской нефти в Средиземноморье также снизилась, но менее существенно: партии Urals в объеме 80-100 тысяч тонн по-прежнему удается продавать дороже Brent. Премия держится на уровне 75 центов за баррель.
Это связано с тем, что отгрузки на юг Европы в августе увеличатся не так резко — на 10%, до 210 тысяч баррелей в сутки, отмечает Argus.
Суммарный морской экспорт Urals в следующем месяце вырастет более чем на 40%, до 1,1 млн баррелей в сутки. В июле отгрузки падали до минимума почти за 20 лет — 770 тысяч баррелей в день.
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