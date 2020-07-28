Продажи оружия в США в первом полугодии выросли на 95%, а боеприпасов — на 139%

Продажи оружия в США в первом полугодии выросли на 95%, а боеприпасов — на 139% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в новом исследовании Национального фонда стрелкового спорта, передает «Голос Америки».

За первые шесть месяцев этого года в розничной торговле по всей стране было зарегистрировано рекордное число сделок с огнестрельным оружием — 10,3 млн. В исследовании отмечается, что белые мужчины составляют более половины (55,8%) покупателей оружия и боеприпасов. Но самый большой прирост продаж пришелся на долю афроамериканцев, который составил 58,2%, отметил директор НФСС по исследованиям и развитию рынка Джим Куркуруто.

На втором месте по росту интереса к оружию и боеприпасам оказались белые мужчины и женщины (51,9%), за ними идут испаноязычные мужчины и женщины (49,4%), а после них мужчины и женщины азиатского происхождения (42,9%).