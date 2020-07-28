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Отец Меган Маркл снова дал скандальное интервью за деньги

Ровно через две недели в продажу поступит книга о жизни Меган Маркл и принца Гарри под названием «В поисках свободы: Гарри и Меган и их современная королевская семья» (Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family). Еще до официального выхода книги, написанной королевскими биографами Омидом Скоби и Каролин Дюран, которые несколько лет сопровождали герцогов Сассекских в поездках по миру, она уже обрела статус бестселлера благодаря огромному количеству предзаказов в интернете.

В преддверии выпуска книги, которая обещает рассказать о самом начале романа принца Гарри и Меган, раскрыть истинные причины «Мегзита» и пролить свет на конфликт Меган Маркл и Кейт Миддлтон, сами супруги хранят молчание. Однако на днях от комментария по этому поводу не удержался отец Меган, 76-летний Томас Маркл.

Книга "В поисках свободы: Гарри и Меган и их современная королевская семья", которая поступит в продажу 11 августа 

Книга «В поисках свободы: Гарри и Меган и их современная королевская семья», которая поступит в продажу 11 августа

В разговоре с журналистами The Sun Томас дал совет своей дочери и зятю — не ввязываться в споры с авторами книги, если им не понравится что-то из написанного:

Сейчас худшее время в мире для того, чтобы им скулить и жаловаться на что-либо, потому что в эти дни люди на всей планете страдают от пандемии коронавируса.

Меган и Томас Маркл 

Меган и Томас Маркл

Томас, который уже около двух лет не общается с дочерью, не присутствовал на ее свадьбе с принцем Гарри и ни разу не видел своего внука Арчи, также признался, что продолжает искренне любить свою дочь, хотя и не одобряет ее поведение:

Я люблю свою дочь, но не горжусь тем, кем она сейчас стала.

Меган и Томас Маркл 

Кроме того, отец герцогини Сассекской прокомментировал один из доступных сейчас в сети отрывков из новой книги о дочери, в котором говорится, что еще несколько лет назад Меган и Гарри отказались от предложения защитить его от нападок прессы.

Тот факт, что члены королевской семьи предложили им оказать мне помощь, а они отказались, сам по себе просто невероятен,

— выразил свое недоумение Томас.

Томас Маркл 

Томас Маркл

Напомним, Меган Маркл уже несколько лет публично конфликтует со своим отцом. Известно, что Томас Маркл изначально был приглашен на свадьбу дочери, однако так и не смог присутствовать на ней по решению королевской семьи. По одной из версий, незадолго до торжества Томас согласился позировать репортерам, которые хотели пошагово снимать его подготовку к торжеству, что сильно возмутило британских монархов. При этом Томас утверждает, что сразу же после свадьбы Меган перестала с ним общаться и оказывать какую-либо материальную помощь и заботу.

В итоге они все мне должны: королевская семья должна, Гарри должен, Меган должна. Я должен быть вознагражден за то, что пережил. Дочь обещала, что будет заботиться обо мне, когда я стану старым. Сейчас я уже достиг преклонного возраста — пора присматривать за папой,

— убежден Томас.

28 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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