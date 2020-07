Названы самые лучшие рестораны в мире Дочь Кристины Орбакайте растет ее точной копией » Отец Меган Маркл снова дал скандальное интервью за деньги Ровно через две недели в продажу поступит книга о жизни Меган Маркл и принца Гарри под названием «В поисках свободы: Гарри и Меган и их современная королевская семья» (Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family). Еще до официального выхода книги, написанной королевскими биографами Омидом Скоби и Каролин Дюран, которые несколько лет сопровождали герцогов Сассекских в поездках по миру, она уже обрела статус бестселлера благодаря огромному количеству предзаказов в интернете. В преддверии выпуска книги, которая обещает рассказать о самом начале романа принца Гарри и Меган, раскрыть истинные причины «Мегзита» и пролить свет на конфликт Меган Маркл и Кейт Миддлтон, сами супруги хранят молчание. Однако на днях от комментария по этому поводу не удержался отец Меган, 76-летний Томас Маркл. Книга «В поисках свободы: Гарри и Меган и их современная королевская семья», которая поступит в продажу 11 августа В разговоре с журналистами The Sun Томас дал совет своей дочери и зятю — не ввязываться в споры с авторами книги, если им не понравится что-то из написанного: Сейчас худшее время в мире для того, чтобы им скулить и жаловаться на что-либо, потому что в эти дни люди на всей планете страдают от пандемии коронавируса. Меган и Томас Маркл Томас, который уже около двух лет не общается с дочерью, не присутствовал на ее свадьбе с принцем Гарри и ни разу не видел своего внука Арчи, также признался, что продолжает искренне любить свою дочь, хотя и не одобряет ее поведение: Я люблю свою дочь, но не горжусь тем, кем она сейчас стала. Кроме того, отец герцогини Сассекской прокомментировал один из доступных сейчас в сети отрывков из новой книги о дочери, в котором говорится, что еще несколько лет назад Меган и Гарри отказались от предложения защитить его от нападок прессы. Тот факт, что члены королевской семьи предложили им оказать мне помощь, а они отказались, сам по себе просто невероятен, — выразил свое недоумение Томас. Томас Маркл Напомним, Меган Маркл уже несколько лет публично конфликтует со своим отцом. Известно, что Томас Маркл изначально был приглашен на свадьбу дочери, однако так и не смог присутствовать на ней по решению королевской семьи. По одной из версий, незадолго до торжества Томас согласился позировать репортерам, которые хотели пошагово снимать его подготовку к торжеству, что сильно возмутило британских монархов. При этом Томас утверждает, что сразу же после свадьбы Меган перестала с ним общаться и оказывать какую-либо материальную помощь и заботу. В итоге они все мне должны: королевская семья должна, Гарри должен, Меган должна. Я должен быть вознагражден за то, что пережил. Дочь обещала, что будет заботиться обо мне, когда я стану старым. Сейчас я уже достиг преклонного возраста — пора присматривать за папой, — убежден Томас.

загрузка...