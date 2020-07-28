Названы сладости, которые повышают риск развития рака

Ученые из Малайзии рекомендуют отказаться от некоторых опасных сладостей, способных провоцировать развитие онкологических заболеваний. О сладостях, пристрастие к которым может быть причиной рака, пишет портал Med-heal.

Самыми опасными для здоровья сладостями, как выяснили исследователи из Малайзийского университета, являются торты и пирожные с разноцветным покрытием. Красители, которые используются для окраски кондитерских изделий, делаются из нефтепродуктов и могут представлять собой серьезную опасность для организма — они провоцируют рак, а также гиперактивность и синдром дефицита внимания у детей.

Еще одна весьма опасная сладость — готовый горячий шоколад. Ученые установили, что в составе таких продуктов часто присутствуют опасные трансжиры, способные ускорять деструктивные биологические процессы, протекающие на клеточном уровне. Опасными, кроме тортов с красителями и горячего шоколада, были признаны конфеты-леденцы, которые могут содержать вредные химические вещества.

«Важно не только следить за качеством употребляемых сладостей, но и ограничивать их объем. Потому что сладости таят в себе потенциальный вред в любом случае, так как могут способствовать развитию метаболического синдрома, ожирения и сахарного диабета», — отмечают авторы исследования.