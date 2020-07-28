Натали Портман ответила, когда выйдет фильм «Тор: Любовь и гром»

Несколько месяцев назад американская актриса Натали Портман призналась, что возвращается к роли возлюбленной Тора — Джейн Фостер. Теперь же звезда рассказала, когда ждать выхода нового фильма «Тор Любовь и гром» (Thor: Love and Thunder).

Во время прямого эфира в Instagram 39-летняя красавица сообщила, что в начале 2021 года стартуют съемки супергеройской киноленты, которые будут проходить в Австралии.

Ожидается, что героиня Портман станет женским прототипом Могучего Тора, известного по одноименным комиксам Marvel.

Это будет захватывающее, и мне интересно увидеть, смогу ли я прийти в форму за это время. – сказала актриса.

Также Натали раскрыла подробности о выходе картины на широкие экраны. По словам знаменитости, выход фильма «Тор Любовь и гром» запланирован на 11 февраля 2022 года.