Кучма уходит из Минской группы по Донбассу

Представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма больше не будет участвовать в деятельности Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Отмечается, что Владимир Зеленский с уважением и почтением отнесся к решению выйти из ТКГ. Он также поблагодарил за его работу во главе украинской делегации на переговорах в Минске.

Леонид Кучма снова возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе в июне 2019 года.

В мае 2020 Леонид Кучма просил исключить его из ТКГ и передать полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, поскольку ему сложно выполнять свою работу.

Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что попросил Кучму остаться в ТКГ, пока Россия обновит состав своей делегации, после чего он сможет принять решение.