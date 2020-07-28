Конфликт Шарлиз Терон и Тома Харди мешал съемкам «Безумного Макса». Об этом сообщает Metro.

Каскадерша и дублерша Дэйна Грант вспомнила, что разногласия между актерами сильно затруднили работу над фильмом, так как звезды старались проводить вместе как можно меньше времени. «Они не хотели находиться вместе, поэтому меня поставили работать с Томом, а двойник Тома оставался с Шарлиз», — отметила Грант.

Она пояснила, что напряжение чувствовалось с самого начала съемок. «Нам сказали, что происходит. И нам сказали сделать так, чтобы все работало, хотя это было сложно, потому что обычно все работают вместе одной большой группой, а в этот раз мы были разделены», — рассказала каскадерша.