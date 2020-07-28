Ученые впервые засняли сумерки на поверхности астероида Начали собирать первый промышленный термоядерный реактор ITER » Командир полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев признался, что воевал в Украине Соратник действующего лидера Чечни Рамзана Кадырова изложил в своем Instagram фото с различными наградами. В комментариях Чалаев откровенно ответил на вопрос, откуда они. «Был в Украине и Ливии, затем Сирия и Южная Осетия», — написал он.

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