Соратник действующего лидера Чечни Рамзана Кадырова изложил в своем Instagram фото с различными наградами. В комментариях Чалаев откровенно ответил на вопрос, откуда они.
«Был в Украине и Ливии, затем Сирия и Южная Осетия», — написал он.
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Командир полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев признался, что воевал в Украине
Соратник действующего лидера Чечни Рамзана Кадырова изложил в своем Instagram фото с различными наградами. В комментариях Чалаев откровенно ответил на вопрос, откуда они.
«Был в Украине и Ливии, затем Сирия и Южная Осетия», — написал он.
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