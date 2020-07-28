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Командир полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев признался, что воевал в Украине

Соратник действующего лидера Чечни Рамзана Кадырова изложил в своем Instagram фото с различными наградами. В комментариях Чалаев откровенно ответил на вопрос, откуда они.

«Был в Украине и Ливии, затем Сирия и Южная Осетия», — написал он.

2а_кга_2агтлс1_сЬа1ае • Стежити 2а_кга_гат1с1_сЬа1аеу Дала ирсе иманехь вах войл хьо Арсен 2 тиж. деге1сКпа_тос1а Где хоть воевал ? откуда эти награды ? За какие заслуги 1 тиж. 10 вподобань Вщповюти ---- Сховати вшповш1 2а_кга_2ат1с1_сЬа1аеу @дегеМюа_тоОа был в Украине и Ливия потом Сирия
28 июля, 2020 | Category: Новости, США, Украина ﻿
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