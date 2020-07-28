Китайцы научились взламывать продукцию Apple

Китайская команда разработчиков Pangu рассказала о встроенной уязвимости продукции Apple, которую невозможно устранить на программном уровне.
Таким образом, хакерам подвластны любые смартфоны и планшеты американской компании. Киберпреступники нашли лазейку в процессорах SEP (Secure Enclave Protection), которые отвечают за хранение конфиденциальной информации.
Хакеры получают возможность подобрать код для разблокировки гаджета, имея физический доступ к устройству. После десяти попыток ввести пароль эксплойт Checkm8 обходит автоматическую блокировку устройства. При этом дистанционно совершить такую операцию невозможно.
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О достижениях КНР рассказали в международном агентстве Digitpol, имеющем лицензию Минюста Нидерландов.
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