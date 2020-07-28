«  
  »

Китайцы научились взламывать продукцию Apple

Китайская команда разработчиков Pangu рассказала о встроенной уязвимости продукции Apple, которую невозможно устранить на программном уровне.

Таким образом, хакерам подвластны любые смартфоны и планшеты американской компании. Киберпреступники нашли лазейку в процессорах SEP (Secure Enclave Protection), которые отвечают за хранение конфиденциальной информации.

Хакеры получают возможность подобрать код для разблокировки гаджета, имея физический доступ к устройству. После десяти попыток ввести пароль эксплойт Checkm8 обходит автоматическую блокировку устройства. При этом дистанционно совершить такую операцию невозможно.

×

О достижениях КНР рассказали в международном агентстве Digitpol, имеющем лицензию Минюста Нидерландов.

28 июля, 2020 | Category: Новости, США ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  