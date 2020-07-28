Как менялся бренд Victoria’s Secret и его модели (фоторепортаж)

За свою более чем 40-летнюю историю бренд Victoria’s Secret позиционировал себя по-разному. Менялись и его модели

1979 год. Первый каталог Victoria’s Secret. Он высылался по почте и стоил 3 доллара за штуку. О своем впечатлении о магазинах Victoria’s Secret в конце 1970-х — самом начале 1980-х рассказывал миллиардер Лесли Векснер, который тогда только присматривался к активу. По его словам, один из магазинов в Сан-Франциско был обставлен красными диванами и походил на «бордель в викторианском стиле». Однако белье «было сексуальным, я не видел такого в США», вспоминал бизнесмен. Выкупив бизнес Victoria’s Secret у его основателя Роя Рэймонда за $1 млн, Лесли Векснер решил изменить позиционирование бренда. Если раньше магазины Victoria’s Secret были этакими «женскими магазинами для мужчин» (то есть его целевой аудиторией были мужчины, решившие сделать подарок своим женам или девушкам), то новый имидж магазина предполагал в качестве основного покупателя женщин. Слева — каталог 1982 года, когда Лесли Векснер приобрел Victoria’s Secret. Справа — каталог 1988 года. В августе 1995 года Эд Разек организовал первый ежегодный показ Victoria’s Secret Fashion Show в нью-йоркском отеле Plaza. Мероприятие стало одним из главных в модном календаре и повысило узнаваемость бренда. Разек придумал моделям, участвовавшим в показах Victoria’s Secret, образ ангелов — к их спинам крепились легкие ангельские крылья. Со временем статус «ангелов» бренда стали получать только избранные модели, которые сотрудничали с Victoria’s Secret на особых условиях. На фото — одна из первых темнокожих супермоделей Наоми Кэмпбелл, ангел Victoria’s Secret, на Victoria’s Secret Fashion Show в феврале 1997 года. Кульминация любого ежегодного показа Victoria’s Secret — демонстрация Fantasy Bra, бюстгалтера, инкрустированного драгоценными камнями. В 2000 году бразильская супермодель Жизель Бюндхен продемонстрировала Fantasy Bra, который стоил рекордные $15 млн. Модель под название Red Hot Fantasy Bra украшали 1300 драгоценных камня, включая тайские рубины весом 300 карат. Показы Victoria’s Secret привлекали многомиллионую теле — , а потом и интернет-аудиторию. В 2001 году телеаудитория показа достигла пикового значения — 12,4 млн зрителей. На фото — Victoria’s Secret Fashion Show 2000 года в Каннах. Среди моделей — Жизель Бюндхен и Летиция Каста. Американская супермодель и актриса Тайра Бэнкс в образе «ангела« Victoria’s Secret на 10-м ежегодном показе в 2005 году. В 2006 году гендиректором Victoria’s Secret стала Шэрен Джестер Тёрни, которая до этого была ответственной за развитие каталога бренда. За 10 лет ей удалось увеличить продажи на 70%, до $7,7 млрд. На фото — Victoria’s Secret Fashion Show в театре Kodak в Голливуде в 2006 году. На фото — певица Рианна выступает на Victoria’s Secret Fashion Show в Нью-Йорке в 2012 году. Пройдет несколько лет, и Рианна станет конкурентом Victoria’s Secret, запустив линию нижнего белья Savage x Fenty. В начале 2010-х все громче стала звучать критика в адрес Victoria’s Secret. Помимо традиционного недовольства «справа« — за слишком фривольные модели, бренд стали критиковать и за то, что он исповедует навязанные мужским мировосприятием стандарты красоты и не привлекает к участию в своих шоу моделей плюс-сайз или транссексуалов. Бренд начал «исправляться« — заключил контракт с венгерской моделью Барбарой Палвин, которая, хотя и не была моделью «плюс-сайз», не вписывалась в традиционные жесткие рамки фигур супермоделей. Тем не менее, имидж марки по-прежнему не совпадал с духом времени. Об этом говорили и падающие продажи, и снижение зрительского интереса к Victoria’s Secret Fashion Show — в 2018 году мероприятие посмотрели только 3,3 млн, за год аудиторные показатели снизились на треть. На фото — Барбара Палвин на показе Victoria’s Secret в Нью-Йорке в 2018 году. Летом 2019 года Victoria’s Secret подписала контракт с бразильской моделью-трансгендером Валентиной Сампайо. В 2019 году Victoria’s Secret впервые решила отказаться от проведения своего ежегодного шоу. Эд Разек покинул свой пост. Вокруг компании не утихают скандалы, связанные с дружбой ее владельца и обвиненного в сексуальных преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна, а также с якобы существующей внутри компании культуры «женоненавистничества» и харрасмента. На фоне этих скандалов и продолжающегося снижения продаж 82-летний Лесли Векснер, как сообщила в конце января The Wall Street Journal, задумался о продаже бренда.